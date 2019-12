Polizei sucht Hinweise : Einbrecher stehlen Fernseher aus Vereinsheim in Düppenweiler

Einbrecher stehlen Fernseher aus Vereinsheim in Düppenweiler

Nach einem Einbruch ins Vereinsheim des Tennisvereins Düppenweiler sucht die Polizei Hinweise.

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in das Vereinsheim des Tennisvereins in Düppenweiler eingebrochen. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, versuchten die Täter dabei zunächst, die Eingangstür des Clubheims aufzuhebeln. Dies misslang ihnen jedoch.