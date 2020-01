Kriminalpolizei : Versuchter Einbruch in der Lagerstraße in Homburg

Homburg Die Polizei meldet erneut einen Einbruch in der Homburger Lagerstraße. Dieses Mal bleibt es allerdings bei einem Versuch. Als Tatzeitraum wird Freitag, 14 Uhr, angegeben. Bislang unbekannte Täter versuchten eine rückwärtig gelegene Terrassentür an dem Anwesen aufzuhebeln, was jedoch aus bislang unbekannten Gründen misslang.

Daraufhin verließen sie die Örtlichkeit, ohne irgendetwas mitgenommen zu haben. Die Bewohner waren zum genannten Zeitpunkt nicht zu Hause, wie die Polizei weiter mitteilt.