Amateurfußball : Kaum Neuerungen notwendig

Von links: Walsheims Trainer Martin Fischer, Co-Trainer Philipp Weber, die vorerst für die zweite Mannschaft eingeplanten Neuzugänge Marcel Couturier und Christian Fischer sowie der zweite Co-Trainer Sascha Clemens. Foto: Stefan Holzhauser

Walsheim Walsheim tritt kommende Runde in der Landesliga mit dem (fast) gleichen Personal wie in der Vorsaison an.

(sho) An allzu viele Änderungen müssen sich die Anhänger des Fußball-Landesligisten Sportfreunde Walsheim in der kommenden Runde nicht gewöhnen: Lediglich Spieler Joachim Schubert steht nicht mehr zur Verfügung. Er wird Co-Trainer beim FC Höheischweiler.

Auch die Zahl der Neuzugänge ist überschaubar: Christian Fischer, der Bruder von SF-Trainer Martin Fischer, kommt von der FSG Parr-Altheim. Er ist aber vorerst nur für die zweite Mannschaft vorgesehen. Genauso wie Marcel Couturier, der seit acht Jahren keinen Fußball mehr gespielt hat (davor SF Reinheim). „Ansonsten gibt es keine Änderungen. Die sind auch nicht notwendig, da wir ja im vergangenen Jahr einige Neuzugänge hatten. Wir sind qualitativ und quantitativ gut aufgestellt“, versichert Martin Fischer, der nicht nur beim Landesliga-Team, sondern auch bei der zweiten Mannschaft (Kreisliga A Höcherberg) an der Seitenlinie stehen wird.

Info Testspiele SF Walsheim Rentrisch – Walsheim 1:4; Bliesgau – Walsheim 2:4; Walsheim – Limbach II 1:3; Walsheim – Auersmacher III 1:1; Walsheim – Höchen 5:1; Walsheim – Parr Altheim 4:4; Walsheim – Höh­eischweiler 7:4; Blieskastel II – Walsheim 0:4; Sonntag, 25. Juli, 17 Uhr: Niederbexbach – Walsheim; Sonntag, 1. August, 16 Uhr: SF Walsheim – SG Ommersheim

Die Vorbereitung ist bei den Sportfreunden gerade in vollem Gange. Bei den Gersheimer Gemeinde-Meisterschaften erreichte das Team als Gastgeber das Finale, lag dort schon mit 4:1 in Führung, musste dann aber noch eine Niederlage nach Elfmeterschießen gegen Bezirksligist FSG Parr-Altheim hinnehmen.