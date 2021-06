Amateurfußball : Das Risiko spielt noch immer mit

Bei der letzten in Bierbach ausgetragenen Blieskasteler Fußball-Stadtmeisterschaft der Aktiven siegte im Jahr 2016 die SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim (im Bild). Im Juli sollen die Titelkämpfe erneut in Bierbach stattfinden. Trotz einiger Unwägbarkeiten. Foto: Stefan Holzhauser

Bierbach/Walsheim Vorm Start der Ligaspiele im Amateurfußball finden gewöhnlich die Gemeinde-Meisterschaften statt. Trotz sinkender Inzidenzen ist vielen Veranstaltern das Risiko noch zu hoch – aber nicht allen.

Es ist eine seltsame Zeit für die Veranstalter von größeren Sportveranstaltungen. Ist Corona nun vorbei? Oder wird das Infektionsgeschehen angesichts der Verbreitung der Delta-Variante bald wieder anziehen? Manche Ausrichter wagen sich nun langsam aus ihrer Deckung – anderen ist das Risiko hingegen trotz sinkender Inzidenzen noch zu hoch. So wurden etwa die Homburger und die Neunkircher Fußball-Stadtmeisterschaften der Aktiven im Freien beide abgesagt. „Noch immer zu viele Unwägbarkeiten“, begründen die Ausrichter ihre Entscheidung. Auf dem Papier wären die Veranstaltungen zwar nun erlaubt. Aber die Rahmenbedingungen sind unklar. Wird es zum Zeitpunkt der Titelkämpfe Zuschauerbeschränkungen geben? Und wer entscheidet auf welcher Grundlage, wer dabei sein darf und wer nicht? Einen stets aktuellen negativen Coronatest möchte man Zuschauern und Spielern nicht zumuten. Schließlich erstrecken sich die Turniere in den meisten Fällen über mehrere Tage. Derlei Einschränkungen würden den Veranstaltungen die Leichtigkeit nehmen, lautet die Befürchtung. Schließlich gehe es bei dem Kräftemessen kurz vor Saisonbeginn nicht nur um das rein Sportliche. Auf den Veranstaltungen herrscht für gewöhnlich Volksfestatmosphäre. Die Vorstellung einer sterilen Stadtmeisterschaft schreckt sowohl die Ausrichter als auch Zuschauer ab. Und die Befürchtung „dass dann doch etwas passiert“ und die Veranstalter sich im Nachhinein erklären müssen, gibt vielerorts den Ausschlag für die Entscheidung: Lieber kein Risiko eingehen.

Der FC Bierbach will die Blieskasteler Stadtmeisterschaften der Aktiven im Freien von Montag, 19. Juli, bis Sonntag, 25. Juli, auf jeden Fall austragen. Die Gruppenspiele beginnen am Dienstag, 20. Juli um 18 Uhr mit der Partie zwischen dem FC Bierbach und der SG Blickweiler-Breitfurt. Am Mittwoch, 21. Juli kommt es ab 18 Uhr bei einer Spielzeit von zweimal 20 Minuten zu den Partien: SV Alschbach – FSG Parr-Altheim, FSG Parr-Altheim – DJK Ballweiler-Wecklingen sowie DJK Ballweiler-Wecklingen – SV Alschbach. Am Donnerstag, 22. Juli, geht es ebenfalls über zweimal 20 Minuten mit folgenden Spielen weiter: SV Wolfersheim – SC Blieskastel-Lautzkirchen, SC Blieskastel-Lautzkirchen – FV Biesingen und FV Biesingen – SV Wolfersheim. Am Samstag, 24. Juli folgen die beiden Halbfinals. Und am Sonntag, 25. Juli steigt das große Finale. Letztmals war der FC Bierbach im Jahr 2016 Ausrichter der Veranstaltung, als sich die SG Ballweiler-Wecklingen-Wolfersheim den Sieg holte.