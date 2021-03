Feuerwehr St.Ingbert : Zwei Einsätze für die St. Ingberter Feuerwehr

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert Am späten Dienstagnachmittag (30. März) brannte in der Karl-Vopelius-Straße in St. Ingbert eine Thuja-Hecke auf einer Länge von rund vier Metern. Anwohner löschten vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Feuer mit einem Gartenschlauch und verhinderten eine weitere Ausdehnung des Brandes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr kontrollierten den Brandbereich mit einer Wärmebildkamera und führten Nachlöscharbeiten durch.