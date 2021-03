Hat jemand verdächtige Beobachtungen in Webenheim gemacht? : Bienevölker gestohlen - wer hat was gesehen?

Foto: dpa/Friso Gentsch

Blieskastel Es gibt Menschen, die schrecken vor nichts zurück. So meldet die Polizei den Diebstahl von vier Bienenvölkern von einem Grundstück in der Gemarkung „Am hinteren Kreuzberg" in Blieskastel Webenheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ

Tatzeit zwischen Samstag (27. März) und Montag (29. März). Bislang unbekannte Täter begaben sich vermutlich mit einem Fahrzeug über einen Feldweg zu dem Grundstück und nahmen von dort die Bienenvölker mitsamt den zugehörigen Kästen mit. Die Schadenhöhe beträgt mehrere hundert Euro.