Feuerwehr St. Ingbert : Feuerwehr startet ihre Hilfslieferung

St Ingbert Der 18-Tonner-Lkw hat Hygieneartikel, Lebensmittel und Hundefutter für Hochwasser-Gebiete an Bord.

An diesem Samstag (24. Juli) startet ein erster Hilfstransport der St. Ingberter Feuerwehr in die Hochwassergebiete in Nordrhein-Westfalen. Fünf Feuerwehrleute brechen mit einem 18-Tonner sowie einem Feuerwehr-Begleitfahrzeug am frühen Morgen nach Stolberg und Erftstadt auf. In einer ersten Lieferung bringen die Feuerwehrleute dringend benötigte Hygieneartikel sowie Lebensmittel für eine provisorische Küche, die Bewohner und Helfer vor Ort versorgt. Weiterhin wird der Transport 1,5 Tonnen Hundefutter nach Erftstadt bringen.