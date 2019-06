76-Jährige verletzt : Motorrad erfasst Fußgängerin auf der Kaiserstraße in St. Ingbert

Foto: dpa/Stefan Puchner

St. Ingbert Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr hat sich in Höhe des Anwesens Kaiserstraße 316 in St. Ingbert ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, hatte nach ihrem derzeitigen Stand der Ermittlungen die 76-jährige Fußgängerin beabsichtigt, die Kaiserstraße zu überqueren.

Dabei über die Frau ein aus Richtung Rohrbach herannahendes Motorrad. Die Fußgängerin wurde von dem Motorrad erfasst, zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Der Motorradfahrer flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte jedoch später angetroffen werden. Gegen ihn wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der Führerschein des Motorradfahrers wurde einbehalten.