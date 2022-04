Feuerwehr St. Ingbert : Stadt beschafft Gewässer-Ölsperre für die Feuerwehr

St Ingbert Bei Umwelt-Schadensfällen wie zum Jahreswechsel bei Rohrbach sind St. Ingberts Retter jetzt besser ausgerüstet.

St. Ingbert investiert in die Sicherheit und den Umweltschutz. Dazu erhält die Freiwillige Feuerwehr eine Kombi-Ölsperre. Mit dieser Sperre können auf stehenden oder fließenden Gewässer Schadstoffe, vor allem Öl, mechanisch zurückgehalten und aufgesogen werden. Ein Abfließen des Schadstoffs und eine Ausbreitung kann somit schnell verhindert werden. Beschafft hat die Spezialausrüstung der Eigenbetrieb Abwasser der Stadt. Das Gerät sowie spezielle schwimmfähige Bindemittelwürfel werden bei der Freiwilligen Feuerwehr vorgehalten. Bei einem Schadensereignis bringen die Feuerwehrleute die Sperre in Transportkisten zum Einsatzort und bauen diese auf. In den vergangenen Tagen wurden die Einsatzkräfte an dem System geschult. Oberbürgermeister Ulli Meyer, der Beigeodnete für Sicherheit und Ordnung, Markus Hauck, der Leiter des Abwasserbetriebes, Christian Fettig, sowie Gerd Lang, Leiter Stabsstelle Umweltschutz verschafften sich beim Übungsbetrieb ein Bild der neuen Ausrüstung.