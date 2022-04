Grundschulen in St. Ingbert : St. Ingberts Schüler sammeln für die Ukraine

St Ingbert Ende März veranstaltete die Albert-Weisgerber-Grundschule in St. Ingbert eine Spendenaktion zugunsten der Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Die Kinder der Freiwilligen Ganztagsschule (FGTS) haben zusammen mit ihrem Betreuer Max Biermeier über mehrere Wochen jeden Mittag Armbänder gebastelt und bunte Bilder gemalt.

Es gab auch noch weitere Spendenaktionen von Grundschulen und FGTS-Standorten in der Mittelstadt. An der Albert-Weisgerber-Schule und der Rischbachschule fand ein Frühstücks- und Kuchenverkauf an vier Freitagen in Folge statt. Die erzielten Einnahmen werden jetzt an Ute Strullmeyer vom Kinderschutzbund St. Ingbert übergeben. An der FGTS Rischbach erfolgte ein Aufruf mit der Bitte um Sachspenden (Kleider und Hygieneartikel), der eine große Resonanz fand. Die Spenden werden dem Förderverein übergeben, der sich um eine Weitergabe für Hilfstransporte in die Ukraine kümmert. An der Pestalozzischule in Rohrbach soll Mitte April ein Spendenlauf stattfinden nach dem Modell des Solilaufes, das heißt, Kinder suchen sich einen Sponsor, der für jede gelaufene Runde einen Geldbetrag spendet. An der Eisenbergschule in Hassel fand ein Kuchenverkauf statt, an dem sich alle Klassen beteiligt haben. Die Einnahmen der Pestalozzi- und Eisenbergschule werden ebenfalls dem Förderverein übergeben, der die Gelder an die Ukraine-Hilfe weiterleiten wird.