St Ingbert : Willkommensgeschenke für Kinder aus der Ukraine

St Ingbert Einige ukrainische Flüchtlingskinder sind bereits in St. Ingbert angekommen. Um sie in der Stadt zu begrüßen, hatte Bürgermeisterin Nadine Backes die Idee, ein Willkommensgeschenk für die Kids vorzubereiten.

So erhalten alle Kinder zwischen drei und zehn Jahren eine „Begrüßungstasche“, die mit allerlei Geschenken gefüllt ist. Auf Anfrage waren auch die Stadtwerke bereit, sich mit einem „blau“-Gutschein und einem Gummi-Entchen an der Willkommenstüte zu beteiligen. Ansonsten sind die Stofftaschen bestückt mit einem Schreibblock, einem gefüllten Mäppchen, Buntstiften und einem Plüschtier. Auch ein Vereinsflyer wurde mit eingepackt. „Zusammen mit den Kindern aus der Pestalozzischule in Rohrbach kam die Idee auf, eigene Kuscheltiere zu spenden. Der Aufruf hatte Erfolg, so dass die ersten 80 Taschen gefüllt werden konnten“, freut sich Backes. Grundschulen sowie alle vorschulischen Einrichtungen in St. Ingbert, die ukrainische Flüchtlingskinder aufnehmen, können Taschen bei der Abteilung Schulen und Kindertagesstätten abholen.