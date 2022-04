Unfall zwischen Rohrbach und Kirkel-Neuhäusel : Nach Kollision auf der L199: Feuerwehr muss eingeklemmten Autofahrer befreien

Kirkel/St. Ingbert Am Freitagabend sind auf der L119 zwischen Rohrbach und Kirkel-Neuhäusel zwei Autos zusammengestoßen. Die Feuerwehr musste ausrücken, um einen eingeklemmten Fahrer aus einem der beiden Pkw zu befreien.

Der Unfall auf der L119 ereignete sich gegen 21 Uhr am Freitag in der Nähe des Kreisels auf Höhe des Firmengeländes der Firma Festo im St. Ingberter Stadtteil Rohrbach. Nach Angaben der Polizei St. Ingbert fuhr einer der Autofahrer in den Kreisverkehr ein und übersah dabei das von links kommende Auto.