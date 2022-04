Konzert in St. Ingbert : Ein beeindruckendes Passionskonzert

Konzert in St. Ingbert

Mit einem Konzert in der St. Ingberter Martin-Luther-Kirche nahm Helmut Haag (links) Abschied voin der Leitung des Collegium Instrmentale. Foto: Christoph Jakobi

St Ingbert Helmut Haags letztes Konzert mit dem Collegium Instrumentale Saarbrücken fand in St. Ingbert statt.

Nach dem letzten Ton c im Unisono des Orchesters trat Stille ein in St. Ingberts Martin-Luther-Kirche. Nur die tiefe Totenglocke ließ sich hören, und als auch sie verstummte, ließ Helmut Haag den Taktstock sinken, Beifall der Zuhörer brandete auf. „Es ist vollbracht“, mag er sich da gedacht haben.

„Es ist vollbracht“ - diesen Satz hatte vor etwa 2000 Jahren ein ganz Anderer gesagt, und das entsprach auch dem Titel der aufgeführten Komposition: „Die Sieben Letzten Worte Unseres Erlösers am Kreuze“, eine Passionsmusik für Streichorchester, komponiert 1785 von Joseph Haydn.

Zu sieben Worten Jesu am Kreuz, vorgetragen im biblischen Sinnzusammenhang von Pfarrerin Sigrun Welke-Holtmann, zeichneten die 20 Mitglieder des Collegium Instrumentale Saarbrücken unter der Leitung von Helmut Haag die barocken Klangbilder aus Haydns Feder nach und ließen so die bekannten Passionstexte in ausdrucksstarkem Licht erscheinen.