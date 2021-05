Unfallflucht in Sengscheid : Paketbote fährt Fußgänger über den Haufen und haut ab

Unfallflucht in Sengscheid

Sengscheid Der Fußgänger trug leichte Verletzungen davon. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch, 12. Mai, hat sich in der Straße Alter Weg in Sengscheid ein Unfall mit anschließender Fahrerflucht ereignet. Wie die Polizei mitteilt, streifte der Fahrer eines Paketdienstes mit dem Heck seines Lieferwagens einen auf der Straße gehenden Fußgänger. Dadurch kam der 57-Jährige zu Fall. Er trug nach Polizeiangaben leichte Verletzungen davon. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es handelte sich um einen weißen Transporter mit dem Kreiskennzechen „M“ für München.