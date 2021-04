Ortsrat St. Ingbert-Mitte : Müllproblem auf einem Parkplatz bei Sengscheid

Der Park and Ride-Parkplatz (P & R) in Sengscheid soll auf Wunsch des Ortsrates Abfallbehälter erhalten. Foto: Jörg Martin

St Ingbert Der Ortsrat St-Ingbert Mitte hat beschlossen, der Vermüllung auf dem Park and Ride-Parkplatz (P&R) in Sengscheid den Kampf anzusagen.

Das Anliegen geht dabei auf einen Antrag der Familien-Partei und von Ortsvorsteherin Irene Kaiser (CDU) zurück. Wie Monika Hauck (Familien-Partei) in ihrer Antragsbegründung ausführte, wurde der Mitfahrerparkplatz nahe der A 6 vor drei Jahren mit städtischen Mitteln neugestaltet. „Die tägliche Nutzung zeigt auch in Zeiten der Pandemie und Homeoffice, dass dort viel Müll hinterlassen wird“, teilte die Familien-Partei in ihrer Sitzungsvorlage mit. Dabei handele es sich bei dem Gelände um ein Aushängeschild der Stadt, so Hauck weiter. Zumal der Parkplatz zum Start von Wander- und Fahrradtouren einlädt.