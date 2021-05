Kreiskrankenhau St. Ingbert : Üppige Kuchenspende fürs Pflegepersonal

St Ingbert Der 12. Mai eines jeden Jahres ist als „Tag der Pflege“ bekannt. Auch am Kreiskrankenhaus St. Ingbert wurde der Tag auf besondere Weise gewürdigt: Mit einer Kuchenspende vom ortsansässigen Bäcker, wie die Klinik jetzt berichtet.

Am Mittwochvormittag rollte Rudolf Anstadt am Vormittag einen großen Wagen Richtung Eingangsbereich des Kreiskrankenhauses. Beladen war der Wagen mit 15 unterschiedlichen Kuchen, die am Morgen frisch gebacken wurden, wie Herr Anstadt stolz berichtete. Seit mehr als einem Jahr könne man beobachten, wie viel Arbeit das Pflegepersonal zu bewältigen habe. Für Ihn sei es deshalb wichtig, auch mal ein kleines Zeichen zu setzen. „Ihnen gilt unser großer Respekt für ihre geleistete Arbeit und den täglichen humanitären Einsatz an allen Menschen, die ihre Hilfe benötigen!“, bekräftigt Rudolf Anstadt sein Anliegen.