Stadtratsbeschluss : St. Ingbert ist jetzt im Kreis der Fahrrad-Kommunen

St Ingbert Die Mittelstadt ist jetzt Mitglied im Kreis der Kommunen, die vorhaben, auf Landesebene einen Verein zur Förderung des Radverkehrs zu gründen.

Das Gremium ermächtigte die Stadtverwaltung, den sogenannten „Letter of intent“ (LOI), eine Art unverbindliche Absichtserklärung, zur Gründung der AGFK zu unterzeichnen. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr hatte Ende letzten Jahres die saarländischen Kommunen angeschrieben und darum gebeten, den LOI abzugeben. Da die Stadt St. Ingbert in den kommenden Jahren in Hinblick auf die generelle Förderung der Radverkehrsinfrastruktur in der Mittelstadt eng mit der Landesregierung zusammenarbeiten will, hatte die Verwaltung dem Stadtrat eine Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft empfohlen. Dies auch aus dem Grund, dass man den IT-Campus durch eine bessere Radverkehrsinfrastruktur an die Universität des Saarlandes und an die Landeshauptstadt anbinden will.