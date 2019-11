Virologie : Eine echte Grippe muss man nicht haben

Saarpfalz-Kreis Der Virologe Dr. Jürgen Rissland ist am Uniklinikum den sich immer wieder wandelnden Grippe-Erregern auf der Spur.

Die winzigen Krankheitserreger haben es in sich, die echte Grippe oder Influenza-Virusgrippe verläuft häufig mit hohem Fieber, Schüttelfrost, starken Kopf- und Gliederschmerzen und großer Abgeschlagenheit. Die Symptome setzen meist vom einen auf den anderen Moment ein, die Genesung dauert oft zwei bis drei Wochen. Verläuft die Erkrankung schwer, können Organe wie Lunge, Herz oder Gehirn geschädigt werden. Rund 20 000 Todesfälle, etwa 35 000 Krankenhausaufenthalte und um die acht Millionen Arztbesuche, für diese enormen Zahlen sorgt die Influenza – in einer einzigen durchschnittlichen Grippesaison in Deutschland.