Polizei sucht Zeugen : Diebe brechen in Vereinshaus in Hassel ein

Diebe brechen in Vereinshaus in Hassel ein

Symbolbild: Die Polizei in St. Ingbert sucht aktuell nach mehreren Einbrechern, die in ein Sport-Vereinshaus, beziehungsweise in einen Kiosk eingebrochen sind.

Hassel/Rohrbach Zwei versuchte Einbrüche in den St. Ingberter-Stadtteilen Hassel und Rohrbach beschäftigen derzeit die dortige Polizei.

Gleich zwei Mal schlugen Diebe am vergangenen Wochenende in Hassel und Rohrbach zu. Wie die Polizei in St. Ingbert mitteilt, versuchten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 02. bis 03. November, in das Vereinsheim der SG Hassel einzudringen. Jedoch scheiterten die Diebe beim Versuch die Eingangstür des Vereinshauses aufzuhebeln und flüchteten darauf.