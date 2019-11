VHS Hassel : Tipps für das Smartphone und den Todesfall

Hassel Ab Mittwoch, 6. November, 20 bis 21 Uhr, beginnt ein Smartphone-Kurs für Senioren, Fortgeschrittene 1, im Rathaus Hassel, Marktplatz 1. Die Teilnehmer sollten mit der grundlegenden Bedienung ihres Smartphones vertraut sein.

Die VHS-Nebenstelle Hassel bietet mit dem Fachanwalt für Erb- und Steuerrecht, Andreas Abel, zwei Vorträge im Rathaus Hassel, Marktplatz 1, an. Am Donnerstag, 14. November um 19:30 Uhr, referiert Abel über das Thema „Die richtige rechtliche Vorsorge für Krankheit und Tod“. Zum Zeitpunkt der rechtlichen Entscheidungsunfähigkeit stellt sich in der Praxis die Frage, wer entscheiden darf: der Arzt, der Ehegatte, die Kinder, der Lebensgefährte oder der Betreuer? Mit einer Patientenverfügung, einhergehend mit einer Vorsorgevollmacht, kann man verhindern, dass Menschen entscheiden dürfen, die der Patient niemals dafür vorgesehen hätte.