massiver Polizeieinsatz in St. Ingbert : Schlagen, spucken, beleidigen – Jugendlicher (17) randaliert im Zug

St. Ingbert Ihre liebe Not hatten zahlreiche Polizisten, einen jungen Mann zu überwältigen, der Reisende attackiert hatte.

Eine Randale in einem Regionalzug hat am Samstag (2. November) zum Großeinsatz der Polizei geführt. Wie der Pressesprecher der Bundespolizei in Bexbach, Dieter Schwan, berichtet, waren seine Kollegen gegen 13.30 Uhr alarmiert worden. Ein Jugendlicher sei in der Bahn völlig ausgerastet. Demnach bespuckte er Reisende, beschimpfte und griff sie an.