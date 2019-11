Randale im Zug : Junger Marokkaner randaliert im Zug

St. Ingbert Bundes- und Landespolizei hatten am Samstag (2. November) einen Einsatz am Bahnhof in St. Ingbert. Gegen 13.30 Uhr randalierte ein junger Mann in einer Regionalbahn. Er bespuckte, beleidigte und griff Reisende an.

