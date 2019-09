Betrugsmasche : Anruf eines falschen Polizeibeamten in St. Ingbert

Anruf eines falschen Polizeibeamten in St. Ingbert

St. Ingbert Ein 84-jähriger Mann aus St. Ingbert hat am Montag, 23. September, gegen 15.30 Uhr einen Anruf von einem Unbekannten erhalten, der sich als Polizeibeamter ausgab. Wie die Polizei berichtet, wollte der Täter mit seinen Angaben Informationen über den St.

Ingberter in Erfahrung bringen. Nachdem der Mann sofort richtigerweise fragte, ob es sich bei dem Anruf um eine Betrugsmasche handele, beendete der Täter das Gespräch. Ein Anruf bei der zuständigen Polizei in St. Ingbert brachte dem Geschädigten Gewissheit über diese Art des Betruges. Weder von dort, noch von einer anderen Polizei hatte man den Geschädigten kontaktiert. Durch das misstrauische Hinterfragen des Anrufs durch den Geschädigten, ist es in diesem Fall zu keinem Sachschaden gekommen. Die Polizei St. Ingbert weist auf besondere Vorsicht bei solchen betrügerischen Anrufen hin.