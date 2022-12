Ortsrat Hassel : Geld für Hassels gebeutelte Vereine

Der Ortsrat Hassel vergab Zuschüsse an die Vereine im Stadtteil. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Hassel Der Ortsrat Hassel hat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, rund 1700 Euro an Zuschüssen für Jugendpflege betreibende Vereine für 2022 zu vergeben. So erhalten die Sportgemeinde Hassel und der Handballclub St. Ingbert-Hassel jeweils 210,65 Euro, der Stamm Hassel der Pfadfinder 380,48 Euro, der Karnevalclub Hassel 183,45 Euro, die Evangelische Jugend, die Jugendfeuerwehr und der Skiclub Hassel jeweils 156,24 Euro, die Messdiener Hassel 115,62 Euro sowie der Angelsportverein Hassel 88,43 Euro.

Von Jörg Martin

Somit erfolgt die Mittelverteilung im gleichen Verhältnis wie im Vorjahr. Für 2023 sind die Vereine aufgefordert, einen Bericht über ihre Aktivitäten einzureichen.