Meinung : Die Tücken des Provisoriums

Jede Saarländerin und jeder Saarländer weiß es: Nichts hält so lange wie das Provisorium. Was bei einem Wasserschlauch unter der Spüle durchaus seine Vorzüge haben kann, ist beim St. Ingberter Stiefel eher ein Trauerspiel.

Das Naturdenkmal ist verrammelt, niemand darf auf das Plateau, weil der Zaun dort oben nicht mehr okay ist. Eine Situation, in der die Verantwortlichen handeln müssen, das steht außer Frage. Aber einen hässlichen Bauzaun drumherum zu pflanzen und sich dann in einen langen Winterschlaf zu verabschieden, das ist keine Lösung. Bleibt zu hoffen, dass die beteiligten Akteure bei ihrem Treffen vor Ort von einer guten Idee wachgeküsst werden. Und vielleicht das ganze Umzäunen bleiben lassen. Es kommt ja auch keiner auf die Idee, die Alpen mit Absperrgittern zu umkleiden wegen des unbestreitbaren Absturzrisikos.