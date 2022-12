Polizei bittet um Hinweise : Kinder fühlen sich im St. Ingberter Stadtteil Hassel von Mann verfolgt

St. Ingbert Im St. Ingberter Stadtteil Hassel hält sich derzeit ein Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren auf, der sich nach Ansicht von Kindern und Eltern merkwürdig verhält. Was bisher bekannt ist.

Am Samstagnachmittag (3. Dezember) kam es gegen 15 Uhr zu einer verdächtigen Wahrnehmung durch drei Kinder im Alter von 10 bis 11 Jahren am Sportplatz im St. Ingberter Stadtteil Hassel. Ein offensichtlich auffälliger Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, mit „ungepflegtem Aussehen“ und einem Vollbart, sei an den Kindern vorbeigegangen und habe sie dann auf ihrem Nachhauseweg über eine Strecke von rund 500 Metern „verfolgt“. Über die Intentionen des Mannes ist laut Polizei nichts bekannt. Zu einer Ansprache gegenüber den Kindern sei es nicht gekommen. Die Kinder gaben an, sich der Sicht des Mannes letztendlich entzogen zu haben.