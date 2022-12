Mundart-Kolumne : Alde Stään hard an der Grenz

Wammer sich e bissje fier die Historieje inderessierd, wääs mer, dass Dengmerd mool e Grenzgebied war. Wo mir noch zu Kaschdel geheerd hann, hammer hie in der Nochbarschaffd zu Nassau-Saarbrigge gelääh.

De Heimat- unn Verkehrsverein hadd e Biechelche erausgebrung midd Wanderstregge an denne Grenzlinie entlang: „Grenzerfahrungen“. Die Jüngere wisse das nimmeh, dasses mool Zeide gebb hadd, woo hie bei uns die Schlaachbääm sosesaan in de Himmel gewachs sinn. Wammer hadd wolle in die Palz fahre, sinn korz vor Hombursch schunn die Zöllner in de Zuuch inngestieh unn hann die Päss kontrollierd unn gefrood: „ ´aben Sie etwas zu verzollen?“ Im Geejezuuch sinn dann die Leid uff manchmool originelle Idee kumm, wie mer doch hadd kinne ebbes riwwer unn niwwer schmuggele. Je noodemm was besonnerschd begehrd unn jenseids vunn der Grenz billischer war. Die kloorschd Grenz war awwer in der Spieser Mühl in Rohrbach. Wo die bayrisch-preissisch Grenz midde durchs Haus verlaaf iss. Genau zwische der Wertschaffd selwer unnem Danzsaal. Mer kann sich das garnimmeh richdisch vorstelle, heid, wo mer barrierefrei unn grenzelos hin un her spaziere kann. Unn sogar noo Frankreich, was friejer mool de sogenennde „Erbfeind“ war. Awwer irjendwann hannse dann doch noch spitzkried, dassmer e Erbe, wo midd sorer Hüppoteeg belaschd iss, aach äänfach ausschlaan kann.