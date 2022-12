Ausstellung in St. Ingbert : Natur und Landschaft sind wieder das große Thema

Dieses Werk der Künstlerin Ingrid Schönenberger aus Illingen ziert die Einladungskarte zur Ausstellung. Foto: Monika Maier-Speicher

St Ingbert Malerinnen der Künstlergruppe Steinberg stellen am kommenden Wochenende im Caritaszentrum in St. Ingbert aus.

Die Künstlergruppe Steinberg präsentiert ihre Jahresausstellung am kommenden Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, im Caritas-Zentrum St. Ingbert, Kaiserstraße 63 (hinter der Alten Kirche). Die Malerinnen arbeiten seit mehr als 30 Jahren in regelmäßigen Abständen zusammen. Dabei war es in den vergangenen zwölf Jahren eine lieb gewordene Tradition, am Ende des Jahres die Arbeitsergebnisse einem breiten Publikum vorzustellen. Rund 20 Künstlerinnen aus dem ganzen Saarland und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz bieten klein- und mittelformatige Malerei und Grafik zu fairen Preisen an.

Landschaft war auch in diesem Jahr ein großes Thema in den Bildern. Stadt- und Landschaftseindrücke zeigen sich als reale oder fiktive Landschaften, winterliches Weiß und das satte Grün des Frühjahrs dominieren. Ein eigenes Thema bildete der Wald. Gerade in diesem Sommer zeigten sich die Schäden an den Bäumen durch die wiederholt langen Trockenperioden und beeinflussten die Malerei.

Zur akademischen Grundausbildung von Künstlern gehören anatomische Studien, die in teilweise abstrakte Darstellungen der Figur mündeten. Die Erfahrungen in der Pandemie flossen in die Darstellung mit ein. So entstanden bei der ein oder anderen isolierte Figuren im Raum.

Losgelöst von der realen Welt bestand ein weiterer Arbeitsbereich im Experiment mit Formen und Farben, aber auch mit dem Material selbst. Die Kompositionen erhalten zum Teil durch die Beimischung von Sand oder Asche ein reales Relief, das die Farbfläche strukturiert. Die Oberflächen sind dadurch völlig anders geartet als bei der sonst üblichen Malerei. Manche Künstlerin verließ die lange gewohnten und breit ausgetretenen Wege, um Neues und Überraschendes zu entdecken.

Die künstlerisch geschaffenen Frei-Räume bezogen sich nicht selten wieder auf Landschaft, auf Meer und Berge, auf Urlaub und lange Spaziergänge, auf gemütliche Stunden mit Freunden und zeigen sich sowohl in abstrakten als auch abbildhaften Gemälden, Collagen und kleinformatigen Druckgrafiken.

Die ausstellenden Künstlerinnen Danielle Bailly-Salins, Sabine Berhard, Susanne Burkhardt, Gisela Däges, Anne Holtz-Stephan, Karin Karrenbauer, Monika Maier-Speicher, Margareta, Gabriele Maurer-Simon, Sabine Molter, Hille Neumann, Susann Scheidt, Ingrid Schönenberger, Monika Scholz-Bauer, Greta Weiland-Asbach, Barbara Würtz und Hildegard Zippel wünschen jedenfalls viel Vergnügen beim Betrachten der Bilder bei einem Glas Crémant oder einer Tasse Kaffee. Vielleicht findet sich hier auch das ein oder andere Lieblingsstück für den Gabentisch, so die kreativen Frauen.