VHS St. Ingbert : Online-Vortrag für hochsensible Menschen

St Ingbert Die VHS St. Ingbert bietet am Montag, 22. März von 19 bis 20.30 Uhr, den Online-Vortrag „Sind Sie hochsensibel?“ unter der Leitung von Claudia Verhoeven an. In dem Vortrag erfahren die Teilnehmer mehr über typische Merkmale von Hochsensibilität und den Umgang damit - sowohl als Betroffener wie als Angehöriger, Freund oder Arbeitskollege.

Außerdem werden die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Hochsensibilität vorgestellt.