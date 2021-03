St. Ingbert : Mit Förderstunden trotzt das Kinderhaus dem Corona-Lockdown

St Ingbert Homeschooling, Wechselunterricht und der Lockdown. Für viele Schüler keine leichte Situation. Das Caritas-Kinderhaus hilft.

Um in Zeiten von Wechselunterricht und Homeschooling den Überblick zu behalten, bietet das Caritas-Kinderhaus in St. Ingbert Einzelförderstunden für Kinder und Jugendliche an. „Das Angebot scheint den Nerv der Zeit zu treffen, da es mit großer Erleichterung und hohem Zuspruch angenommen wurde“, heißt es in einer Mitteilung des Caritas-Zentrums Saarpfalz. Nach Gesprächen mit lokalen Schulsozialarbeitern und dem Jugendbüro St. Ingbert sei schnell klar gewesen, dass besonders Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf unter den veränderten Unterrichtsbedingungen litten. Mittlerweile seien alle Plätze in der „Kreativen Sozialkompetenzförderung“ ausgebucht. „In diesen Förderstunden werden nicht nur schulische Bereiche gefördert, sondern auch spielerische Zugänge zu den Themen und Anliegen der Besucher finden sich wieder.“