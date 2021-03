VHS St. Ingbert : Einstieg in den Lehrgang für Imker ist noch möglich

St Ingbert Anmeldung bei der Volkshochschule St. Ingbert.

Bei der Volkshochschule St. Ingbert läuft ein Neuimker-Lehrgang mit Michael Simon. Der Einstieg in den Kursus ist jederzeit möglich. In diesem Jahr bietet die VHS den Kursus erstmalig in einer Mischform, bestehend aus Online-Seminar und Präsenzkursus, an. Die Teilnehmer können mit dem Online-Seminar direkt nach der Anmeldung starten, und, sobald es möglich ist, wird der Kursus am Lehr-Bienenstand in Kirkel weitergeführt. Der Online-Lehrgang steht zwei Jahre zur Verfügung und ist in der Kursgebühr von 270 Euro enthalten. Der Kursus erstreckt sich über das gesamte Bienenjahr und vermittelt Kenntnisse, die zur Haltung von Bienen erforderlich sind. Inhalte sind etwa volkswirtschaftliche Bedeutung der Imkerei, Biologie der Biene, Bienenrecht, Maßnahmen zur Auswinterung, Steuerung der Völkerentwicklung, Schwarmkontrolle, Kunstschwarmbildung, Honigkunde, Einwinterung, Varroa-Behandlung und vieles mehr.