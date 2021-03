Albert-Weisgerber-Stiftung St. Ingbert : Albert-Weisgerber-Werke sind wieder zu sehen

„Dame mit Windhund“ von Albert Weisgerber, zu sehen in einer Sonderschau im Saarlandmusueum. Foto: Karin Heinzel

St Ingbert Die Wieder-Öffnung der Museen erlaubt wieder wenigstens beschränkten Zugang zu aktuellen Sonder-Schauen im Land.

Freunde der Kunst und Kultur dürfen sich freuen. Ab Freitag, 19. März, öffnen nach viereinhalb Monaten Zwangspause wieder die größeren, saarländischen Museen und Galerien. Eine Albert Weisgerber-Sonderpräsentation, die bereits im Dezember im Saarlandmuseum öffnen sollte, erwartet dort nun ihre ersten Besucher. Rund 30 Hauptwerke aus dem Besitz des Saarlandmuseums und der Albert-Weisgerber-Stiftung geben einen facettenreichen Überblick über das Werk des in St. Ingbert geborenen Künstlers. Die Werkschau präsentiert alle wesentlichen Themen Albert Weisgerbers, darunter Porträts und Selbstporträts, Darstellungen des modernen städtischen Lebens, Landschaften sowie biblische und mythologische Sujets.

Zu den Highligths zählen neben impressionistischen Landschaftsskizzen und die an Cézanne orientierten Akte in der Natur auch die sensiblen Bildnisse seiner Ehefrau Margarethe, hierunter hochrangige Leihgaben der Albert-Weisgerber-Stiftung, wie das opulente Gemälde „Dame mit Windhund“ oder Weisgerbers „Schlafende“. Die auf rund ein Jahr angelegte Präsentation im Sammlungsparcours der Modernen Galerie bietet einen konzentrierten Blick auf das Werk des bedeutenden Malers, in dessen Schaffen sich maßgebliche Richtungen der Moderne wie Realismus, Jugendstil, Impressionistische und expressive Tendenzen widerspiegeln.