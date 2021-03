Symbolische Pflanzung in St. Ingbert : „Baum der Vielfalt“ soll gedeihen

Symbolische Pflanzung in St. Ingbert

Als „Baum der Vielfal“ ist auf der Wiese am St. Ingberter Kulturhaus ein Zwetschgenbäumchen gepflanzt. Foto: Giusi Faragone

St Ingbert Die Anpflanzung beim Kulturhaus symbolisiert fortan St. Ingberts Weltoffenheit.

„Baum der Vielfalt“, so lautet der Name des Zwetschgenbäumchens, das auf der Wiese hinter dem Biosphären-Bürgergarten am Kulturhaus gepflanzt wurde. Monika Unnold, Mitglied des Bündnisses für Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz, hatte es im letzten Jahr der Stadt gestiftet. Nun wurde es fachgerecht eingepflanzt und soll auf der Wiese wachsen und gedeihen.