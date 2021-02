VHS St. Ingbert : Positive Resonanz zum Vortrag über Mietrecht

Rohrbach/Hassel Die Online-Veranstaltung der VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel hatte Teilnahmer aus dem ganzen Saarland.

Dieser Online-Vortrag stand einem Präsenzvortrag in nichts nach, so eine ältere Teilnehmerin. Die Visualisierung durch eine Power-Point-Präsentation, erklärende Worte der Dozentin Carina Münzebrock und eine anschließende Fragerunde komplettierten den Vortrag.

Der Zugang zum GoToMeeting-Online-Vortrag erfolgte nach Anmeldung über die Mailadresse beim Kursportal der VHS St. Ingbert. Die Einwahl zu der Veranstaltung war für die zahlreichen Teilnehmer problemlos. In Zeiten der Pandemie eine wunderbare Alterative, sich zu informieren oder fortzubilden, so die einhellige Meinung der Teilnehmer.

Ein bis zwei Fragen gab es in der Regel zu jedem Punkt, etwa über die Höhe der einzubehaltenden Miete bei Schimmelbefall, wenn die Gebrauchstauglichkeit eingeschränkt ist. Außerdem gab es eine ausführliche Erklärung zu Begrifflichkeiten Nebenkosten und Betriebskosten, die synonym zu verwenden sind. Wie ist die Regelung, wenn die Heizung ausfällt und die Beschaffung der Ersatzteile mindestens zehn Tage dauert? Gibt es Eigenversorgungsverträge, wenn nur ein Mieter im Haus wohnt? Wie kann ich Vorauszahlungen umstellen bei steigenden Kosten? Wer muss renovieren und bei kleineren Schäden die Kosten übernehmen? Wie kann ich einen Mietvertrag kündigen? Darf ich Tiere in der Mietwohnung halten? Die Dozentin konnte selbst in ganz speziellen Fällen Rede und Antwort stehen.