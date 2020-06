Neues Gottesdienstformat : Ökumenisches Abendgebet in der Alten Kirche

Ökumenisches Abendgebet in der Alten Kirche

St. Ingbert Zu einem neuen Gottesdienst-Format laden die Pfarrei Heiliger Ingobertus und die protestantischen Gemeinden St. Ingberts ein: Jeden Mittwoch gibt es ein ökumenisches Abendgebet in der Alten Kirche in der Fußgängerzone.

Mit Musik, Impulsen und Gebet findet der Tag einen entspannten Ausklang. Das erste Abendgebet ist am Mittwoch, 10. Juni, um 19 Uhr. Anmeldung unter Tel. (6894) 92490 oder per E-Mail an pfarramt.igb.hl-ingobertus@bistum-speyer.de.