Fridays for Future-Kundgebung in St. Ingbert : Idealismus – vom Regen nahezu weggespült

Simon Ohl (vorne links) mit Teilnehmern der Fridays for Future-Kundgebung in St. Ingbert. Foto: Niklas Folz

St. Ingbert Nach einer längeren Corona-Pause hat die Fridays for Future Ortsgruppe St. Ingbert am Freitag wieder eine Kundgebung veranstaltet.

Eine Pandemie und starker Regen - nicht die besten Voraussetzungen für eine Kundgebung. Die St. Ingberter Ortsgruppe von Fridays for Future (FfF) hat das am Freitag nicht davon abgehalten, eine zu veranstalten, die erste nach einer langen Corona-Pause.

Immerhin etwas mehr als 20 Teilnehmer trafen sich am St. Ingberter Marktplatz, darunter nicht nur Schüler, sondern auch Vertreter von Parents for Future und ältere Mitbürger, die die Ideale der jungen Generation unterstützen wollen. „Uns geht es weniger um die Teilnehmeranzahl, dass die in der aktuellen Situation nicht so hoch sein wird, war klar“, kommentierte Simon Ohl, einer der Initiatoren der Ortsgruppe, die Kundgebung. Man wolle ein Signal setzen, zeigen, dass FfF noch da ist und weiter Aufmerksamkeit auf den Klimawandel lenken. In einer kurzen Rede, mit der Ohl die Kundgebung eröffnete, kritisierte er unter anderem das von der Bundesregierung beschlossene Konjunkturpaket als nicht ausreichend. ÖPNV und Fahrradwege müssten weiter ausgebaut, Unternehmen wie Lufthansa klimafreundlicher werden. Offenbar habe man, so Ohl, in der Politik immer noch nicht realisiert, wie groß die Gefahr sei.

Mit der lokalen Politik hat sich FfF St. Ingbert derweil bereits ausgetauscht. Bei der ersten Demonstration der Ortsgruppe vor einem Jahr hatte die Gruppe den neu gewählten St. Ingberter Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) dazu aufgefordert, sich in seiner Amtszeit aktiv mit dem Thema Klimaschutz auseinanderzusetzen. Zwei Gespräche gab es zwischen FfF und Meyer seitdem, dabei versprach er zusätzliche Mülleimer und Fahrradständer in St. Ingbert. Die Ortsgruppe erhoffe sich aber noch weitere Gespräche nach der Corona-Krise, sagte Hannah Kaiser, Mitglied bei FfF St. Ingbert: „Gerade wenn es um ausgebaute Fahrradwegnetze geht, hat St. Ingbert noch Nachholbedarf.“ Dass FfF auch in St. Ingbert als „politische Organisation“ wahrgenommen werde, sei aber gut.

Die Corona-Pause hat die Gruppe genutzt, um sich als Organisation, auch saarlandweit, besser zu strukturieren, erklärt FfF-Mitglied Luise Scholly. Außerdem habe man sich viele Gedanken über „kreative Ausweichmöglichkeiten“ gemacht, damit von dem ursprünglichen Muster einer Demonstration abgewichen werden könne. Entsprechend viele Pläne hat die St. Ingberter Ortsgruppe deshalb auch schon für die „Nach-Corona-Zeit“. Neben einer Baumpflanzaktion in Zusammenarbeit mit einer St. Ingberter Schule steht auch eine Müllsammelaktion an. Darüber hinaus, so Ohl, denke man darüber nach, verstärkt mit Plakaten zu arbeiten. Auch Kreideaktionen und Fahrraddemonstrationen seien eine Möglichkeit.

Plakate auf der Fridays for Future-Kundgebung am Freitag. Foto: Niklas Folz