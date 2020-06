Ordnungswidrige Party : Jugendliche verstoßen wiederholt gegen die aktuellen Corona-Regeln

St. Ingbert Die St. Ingberter Polizei musste am Wochenende gleich zwei Mal zur Durchsetzung der Corona-Regeln einschreiten. Am Samstagabend (6. Juni) gegen 21 Uhr stellte eine Streife auf dem Schulhof der Wiesentalschule in der St. Ingberter Innenstadt eine größere Personengruppe fest, die dort alkoholische Getränke konsumierte und lautstark Musik hörte.

Zudem hielten die Personen dort nicht den geforderten Mindestabstand zueinander ein. Bei einer Personen-Kontrolle ergriffen mehrere Personen die Flucht in Richtung Kohlenstraße. Allerdings konnten diese größtenteils durch die gestellt und deren Personalien festgestellt werden. Bei der Personengruppe handelt es sich um Jugendliche und Heranwachsende im Alter zwischen 15 und 22 Jahren. Insgesamt konnten 18 Personen festgestellt werden. Gegen alle wird ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Verordnung zur Bekämpfung der Corona Pandemie eingeleitet. Die Personengruppe wurde zudem aufgefordert, den durch sie stark vermüllten Schulhof von Bierflaschen und Plastikbechern zu reinigen.