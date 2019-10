Abendgebet : Ökumenisches Abendgebet

Saarlouis Ein Ökumenisches Abendgebet mit Gesängen aus Taizé findet am Freitag, 25. Oktober, in der Evangelischen Kirche am Kaiser-Friedrich-Ring in Saarlouis statt. Die Andacht mit Liedern, biblischen und meditativen Texten sowie einer Zeit der Stille beginnt um 19 Uhr.