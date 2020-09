Stadtrat St. Ingbert : Linke erneuern Antrag für Debatte über Flüchtlinge

Der Stadtrat St. Ingbert tagte zuletzt im Juni in der Stadthalle. Das Thema „Sicherer Hafen“ war kurzfristig von der Tagesordnung gestrichen worden. Jetzt unternimmt die Linke einen neuen Versuch. Foto: Maria Müller-Lang/Stadt St. Ingbert/Maria Müller-Lang

St. Ingbert Nachdem das Thema kurzfristig von der Tagesordnung der Stadtratssitzung im Juni gestrichen worden war, nimmt die Linke jetzt einen neuen Anlauf. St. Ingbert soll ein „Sicherer Hafen“ werden.

In der nächsten Stadtratssitzung in St. Ingbert am 29. September soll nach dem Willen der Partei „Die Linke“ das Thema Flüchtlingspolitik und St. Ingbert als ,Sicherer Hafen’“ auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Antrag liegt unserer Zeitung vor. Nach Angaben von Anne Hadamitzky, Mitglied der Fraktion Die Linke im Stadtrat, sei dieser bereits im März beim Sozialausschuss gestellt worden. Die Sitzung musste wegen Corona abgesagt werden. Daraufhin stand das Thema auf der Tagesordnung für eine Sitzung im Juni.