Aktion in Handel und Gastronomie : In St. Ingbert belohnen jetzt Stempel den Einkauf und den Verzehr

Zwei neue Flyer bieten den Kunden von Einzelhandel und Gastronomie in St. Ingbert eine Gewinnchance. Foto: Julia Haber-Settele

St. Ingbert Das Stadtmarketing in St. Ingbert unterstützt Gastronomie und Handel nach eigenen Angaben derzeit in herausfordernden Zeiten mit Ideen und Aktionen, um Menschen in die Stadt und die Geschäfte zu locken.

Jetzt gibt es ein neues Format, die Stempelkarte für Handel und Gastronomie: Alle Gastronomiebetriebe und Händler sind eingeladen, bei dieser Aktion mitzumachen.

Zum einen gibt es den Flyer „Essen mit Genuss“. Hier handelt es sich um eine Stempelkarte, bei der die Gäste der mitmachenden Gastronomiebetriebe bei jedem Verzehr von mindestens 25 Euro einen Stempel erhalten. Schaffen es die Kunden bis zum 25. November, das heißt innerhalb von etwa zehn Wochen, fünf Stempel zu sammeln, sind sie automatisch Teilnehmer der Endverlosung am 29. November, bei der fünf Gewinner einen Gutschein über 25 Euro erhalten.

Zum anderen gibt es den Flyer „Kaufen mit Laune“. Hier handelt es sich um die Stempelkarte, bei der die Kunden der mitmachenden Einzelhändler bei jedem Kauf im Wert von mindestens 25 Euro einen Stempel erhalten. Auch hier gilt: Schaffen es die Teilnehmer bis zum 25. November, das heißt innerhalb von etwa zehn Wochen, fünf Stempel zu sammeln, werden sie ebenfalls in der Endverlosung am 29. November, bei der fünf Gewinner einen Gutschein über 25 Euro erhalten, berücksichtigt.

Die Stempelkarten sind laut dem Stadtmarketing ab sofort in den teilnehmenden Geschäften oder in der Gastronomie sowie an der Infotheke im Rathaus erhältlich.