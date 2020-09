Kolumne Unsere Woche : Das Happy End im Sitzungssaal

Wer sich nicht wehrt, hat schon verloren. Das zeigt ein beeindruckendes Beispiel in der Stadt Blieskastel. Im Übrigen lauern in deren Sitzungssaal Gefahren für den Bewegungsapparat.

In Rüdesheim am Rhein gibt es ein mittelalterliches Foltermuseum: Schädelschrauben, Pranger, Streckleiter, alles da. Und ein Befragungsstuhl, der die Geschwätzigkeit der vermeintlichen Delinquenten anstachelte, weil er mit spitzen Holzstücken gespickt war. An dieses Teil musste ich denken, als ich diese Woche den Bauausschuss im großen Sitzungssaal des Rathauses Blieskastel besuchte. Da gibt es seit vielen Jahren ein barockes, durchgesessenes Bänkchen für die Vertreter der Öffentlichkeit, das dem Befragungsstuhl ganz erheblich Konkurrenz macht. Man sitzt auf hellgrünem Samt und möchte, ob grandioser Unbequemlichkeit, laut aufschreien, wenn man wieder aufsteht. Wer bisher noch nie eine orthopädische Praxis betreten hat, sollte sich nach dem Arme-Leute-Bänkchen-Probewohnen mit dem Gedanken vertraut machen, dass er dies vielleicht alsbald muss. Weil der Rücken einen Schaden davongetragen haben könnte. Jeder (Aus-)Schuss ein Treffer, möchte man sagen, wobei der Schuss für Hexenschuss steht. Nun gut, ich hab‘ dann mal fix ummöbliert und einen normalen Stuhl vor den Tisch geschoben. Ab da ging’s.

Die Bauausschuss-Sitzung war interessant. Denn es gab ein vorläufiges Happy-End – für einen Bürger, der viel Geld in der Wattweiler Straße in Webenheim investiert hat. Dort hatte er ein Wohnhaus gekauft und modernisiert, weil er mit seinem Ingenieur-Büro von Gersheim hierher umsiedeln und die Immobilie dafür nutzen will. Ohne nun auf die manchmal unsäglichen Pingeligkeiten des Baurechts einzugehen, sei folgendes festzuhalten: Das Okay zu diesem Projekt kam 2019 vom Bauamt der Stadt Blieskastel. Erstaunlicherweise kam jetzt, im Sommer, das Veto – ebenfalls aus dem Bauamt der Barockstadt. Warum auch immer. Vielleicht, weil es einen Sachbearbeiter(innen)-Wechsel gab? Rechtssicherheit jedenfalls sieht anders aus.