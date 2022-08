Spinnenfund in St. Ingbert : Die vermeintliche Giftspinne ist harmlos

St. Ingbert Der saarländische Experte Aloysius Staudt klärt zwei Funde eines St. Ingberters auf.

Mit Interesse hat ein St. Ingberter in den vergangenen Tagen verfolgt, wie Medien über die Ausbreitung der giftigen Nosferatu-Spinne berichtet haben. An vielen Stellen in Deutschland und inzwischen auch im Saarland ist die große haarige Hauspinne, die beißen kann, gesichtet worden. Die Nosferatu-Spinne hat ihren Namen vom gleichnamigen Horrorfilm aus den 1920er Jahren. Im Gegensatz zu anderen Spinnen baut sie keine Netze, sondern jagt ihre Beute mit sogenannten Kräuselfangfäden. Ihr Biss ist für Menschen nicht lebensgefährlich, aber mindestens so unangenehm wie der Stich einer Wespe – oder Biene. Umso erstaunter war ein St. Ingberter, als er in der vergangenen Woche auf einem Stuhl eine ihm unbekannte Spinne sichtete. War das womöglich eine Nosferatu-Spinne, zumindest eine kleine?