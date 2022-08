Arbeitslosigkeit im Saarpfalz-Kreis : Stabiler Arbeitsmarkt trotz Widrigkeiten

Homburg/St Ingbert Arbeitslosenquote stieg im Kreis nach den aktuellen Zahlen um 0,3 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent.

In den Sommermonaten nutzt die Politik sitzungsfreie Wochen gerne für Besuche auf dem Land. Und lässt sich dabei in Unternehmen die aktuelle Lage erläutern. Neben den drastisch steigenden Energiepreisen ist dabei aktuell ein Thema, wie schwierig es ist, gute Mitarbeiter zu bekommen. Das war diese Woche beispielsweise bei einem Metallverarbeiter in Oberwürzbach zu hören, den der St. Ingberter Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) besucht hat. Tatsächlich ist auch nach zwei Jahren Corona und unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine mit all seinen Auswirkungen der Arbeitsmarkt derzeit noch erstaunlich stabil. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, hat sich die Zahl der Menschen, die derzeit im Saarpfalz-Kreis nach einem Job suchen, im Vergleich zum Vormonat zwar auf 3499 erhöht (189 mehr als im Juli), allerdings hat die Agentur damit 174 Menschen weniger registriert als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg im Kreis nach den aktuellen Zahlen um 0,3 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent (Vorjahresmonat 4,8 Prozent). Für die Geschäftsstelle Homburg weist die Statistik 2661 Menschen auf Arbeitssuche aus (Quote: 4,7 Prozent), für die Geschäftsstelle St. Ingbert sind es 838 (Quote: 4,5 Prozent).