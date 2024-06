Bildergalerie Giftspinnen, Riesenzecken, Schlangen und Co: Diese Tiere sind im Saarland und in der Großregion heimisch

Asiatische Tigermücke: Die Asiatische Tigermücke breitet sich mit dem Klimawandel unaufhaltsam nach Norden aus. Sie gilt als besonders gefährlich, weil sie mehr als zwanzig Krankheitserreger übertragen kann - darunter das Dengue-, West-Nil- und Gelbfieber-Virus sowie das Zika-Virus. Die schwarz-weiß gestreifte Mückenart wurde in Deutschland erstmals 2007 in Baden-Württemberg nachgewiesen. In Rheinland-Pfalz wurde sie 2019 zum ersten Mal entdeckt und ist seitdem in der Pfalz etabliert. Sie wurde auch schon in Hessen und in Berlin nachgewiesen. Im Septmber 2022 ist die Tigermücke zudem erstmals in Luxemburg aufgetaucht.