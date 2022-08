Feuerwehr St. Ingbert : Feuerwehr war bei einem Erdfeuer stark gefordert

St Ingbert Am vergangenen Freitag (26. August) war die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert stark gefordert. Über mehrere Stunden mussten die Einsatzkräfte mehrere Einsatzstellen abarbeiten.

Um 9.10 Uhr meldeten Passanten am Hundedressurplatz in der Rothell Brandgeruch. Es folgte ein fordernder stundenlanger Einsatz. Da lediglich Geruch wahrnehmbar war, wurde das Waldgebiet aufwendig von Einsatzkräften durchsucht. Das Suchgebiet erstreckte sich entlang des Rischbachs vom Rothell-Schacht bis zum Wohngebiet Rischbacher-Rech. Nur durch Zufall entdeckten die Kräfte eine kleine Rauchsäule auf einer Anhöhe. Aufgrund einer illegalen Feuerstätte hatte sich über Stunden ein Erdfeuer in einem Bereich von etwa zehn Quadratmetern entwickelt. Bei diesem Erdfeuer brannte die Bodenauflage und das Erdreich sowie Wurzelwerk. Aufwendig hakten und gruben die Einsatzkräfte den Bereich rund einen halben Meter aus, löschten Glutnester ab und kühlten den Bereich. Gegen 13 Uhr beendeten die Einsatzkräfte den Einsatz. Über eine rund 200 Meter lange Schlauchleitung pumpten die Feuerwehrmänner etwa 3000 Liter Wasser an die Brandstelle.

Zwei Alarme von Brandmeldeanlagen mussten während des Erdfeuers abgearbeitet werden. In einem Lebensmittelmarkt in Rohrbach und im Landesverwaltungsamt am Markt hatten die Melder angeschlagen. In beiden Fällen fanden die anrückenden Kräfte aus Rohrbach, Hassel und St. Ingbert keine Ursache, ebenso wie später im Bereich der Oststraße und am Autobahnzubringer West.