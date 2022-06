Experte entdeckt Götterbaum : Rekordgewächs in der Ensheimer Straße

Dieser mächtige Götterbaum steht in der Ensheimer Straße in St. Ingbert. Foto: Giusi Faragone/Stadt St. Ingbert/Giusi Faragone

St Ingbert Ein Götterbaum mit einem mächtigen Umfang von 4,80 Metern steht in St. Ingbert-Mitte. Ein Experte hat ihn eher zufällig entdeckt und sofort „vermessen“.

Anfang Mai war der Baumsachverständige Peter Klug in St. Ingbert zu Gast und es war purer Zufall, dass er auf seiner Heimfahrt Richtung Autobahn in der Ensheimer Straße einen der mächtigsten Götterbäume Deutschlands entdeckt hat. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung berichtet, habe der Experte sofort angehalten, um den Baum zu vermessen. Zu seinem großen Erstaunen stellte er fest, dass dieser den mächtigsten Stammdurchmesser in Deutschland aufweist. Vielleicht war es ja doch kein Zufall, sondern einfach nur göttliche Fügung?

Nun stehe das St. Ingberter Prachtexemplar mit einem Stammumfang von 4,80 Meter auf der weltweiten Liste „Monumentale Bäume“ in der Kategorie „Götterbäume“ auf dem ersten Platz. Und auch weltweit betrachtet gibt es nach Angaben der Stadt nur drei Bäume die dicker sind. In den Vereinigten Staaten einer mit 4,88 Meter, ein weiterer in Spanien mit fünf Meter und ein Exemplar in Österreich mit 5,50 Meter.

Der Name „Götterbaum“ ist auf das rasante Wachstum des Baumes zurückzuführen. Bis zu vier Metern wächst er im Durchschnitt jährlich. Damit schießt das Gehölz so rasant „zu den Göttern“ in die Höhe wie sonst kein anderer Baum in Europa.

Ursprünglich in China beheimatet, lässt sich der Götterbaum in unseren Gefilden auch von den immer häufigeren Dürresommern nicht wirklich aus der Fassung bringen. In Zeiten des Klimawandels sei er eigentlich ein idealer „Straßenbaum“, so die Stadtverwaltung. Kappe man seinen Stamm, treibe er ungeniert einfach wieder aus. Für die meisten Insekten ist er uninteressant, Bienen allerdings fliegen auf seine eigenartig duftenden Blüten und produzieren aus seinem Nektar besonders aromatischen Honig. Mit seinen riesigen, exotisch anmutenden Blättern kommt er unleugbar attraktiv daher.

Daher empfiehlt die Stadt Passanten, mal bewusst auf diesen prachtvollen Baum in St. Ingbert in der Ensheimer Straße, Höhe Anwesen 72, zu achten, „denn das hat er durchaus verdient, unser Riese unter den Götterbäumen“.