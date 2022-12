St. Ingbert 2022 im Rückblick : Omikron verliert Schrecken, Feste folgen

Anfang Januar wurde ein Impfzentrum in der St. Ingberter Stadthalle eingerichtet, das zunächst Dr. Oliver Fürst und später Dr. Max Lindemann (im Bild links) medizinisch leiten. Foto: Manfred Schetting

St Ingbert Trotz Krieg und Krisen in der Welt: Im Laufe des Jahres 2022 feiert St. Ingbert wieder und baut an seiner Zukunft.

Eine neue Corona-Welle mit dem Omikron-Virus prägte auch in St. Ingbert den Jahresbeginn. Anfang Januar wurde ein Impfzentrum in der Stadthalle eingerichtet, das zunächst Dr. Oliver Fürst und später Dr. Max Lindemann medizinisch leiten. Das „Impfen 3.0“ mit Online-Anmeldung ermöglichte mehrere hundert Impfungen von Erwachsenen und Kindern pro Tag. Mitte Januar verkündete die Stadt das Aus für alle Fastnachtsumzüge im Stadtgebiet. Kurz darauf hat auch die Saarpfalz-Touristik wegen der Corona-Gefahr die Saar-Lor-Lux-Tourismusbörse gekippt. Am Abend des 27. Januar ist in der Tiefgarage unter der Ingobertushalle ein Auto in Flammen aufgegangen. Dichter Rauch zog auch in die Halle. Sie bleibt bis zum Jahresende gesperrt.

Ende Januar nannte die katholische Pfarrei Heiliger Ingobertus in einer Pfarrversammlung Gründe, warum unter anderem die Hildegardskirche an die Stadt verkauft werden soll. Während im Jahresverlauf die renovierte Engelbertskirche wieder öffnete, formierte sich gegen die Verkaufsidee Widerstand auch auf künstlerischer Ebene. Im September stellten Doris Tabillion und Markus Hohlstein in dem Gotteshaus eigene Werke unter dem Titel „Heimat“ aus.

Ein handfester Skandal im Stadtrat St. Ingbert

Einen handfesten Skandal gab es Mitte Februar im Stadtrat bei einer Debatte zu Corona-Maßnahmen: Eine Bürgerin hob den Arm zum Hitlergruß. OB Ulli Meyer verwies sie des Saals, die Empörung war groß. Kurz vor der Landtagswahl am 27. März (mit Maskenpflicht in den Wahllokalen) wird die „fortschrittlichster Fahrradfabrik Europas“, die Kettler Alu-Rad GmbH, auf dem ehemaligen Kléber-Gelände fast fertig vorgestellt. In Betrieb geht sie ohne Aufhebens. Ebenfalls im März zeigt der Ukraine-Krieg erste Folgen: Die Rohrbachhalle wird für die Unterbringung genutzt.

Feuer in der Tiefgarage der Ingobertushalle in St. Ingbert am Donnerstag, 27. Januar 2022, um 20 Uhr. Foto: Alex Weber/Feuerwehr St. Ingbert

Kurz vor den Sommerferien gibt es wieder Veranstaltungen mit vielen Menschen ohne Maske: Beim Oldtimertreffen glänzen fast 100 historische Karossen in der Sonne. Am 2. Juli wurde die neue Kombi-Rutsche in „Blau“ vorgestellt. Tags drauf beendet das Ingobertusfest die zweijährige Corona-Tristesse: mit Superwetter und viel Betrieb in der Innenstadt. Im St. Ingberter Freibad bedurfte es im August der Unterstützung durch Security. Die Zahl der Straftaten war deutlich gestiegen.

Russland dreht den Gashahn zu

Gute Nachrichten gab es im Sommer auch für Freunde des Becker-Bieres. Während Gerüchte das Verschwinden der Marke aus dem Karlsberg-Sortiment prophezeien, stellte die Homburger Brauerei ein neues Design des Gerstensaftes vor. Zugleich werden die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine immer deutlicher. Russland drehte nach und nach den Gashahn zu. Die Energiekrise ist da. Preise schießen in die Höhe. Neben dem Zuzug von Flüchtlingen bereitet sich die Stadt auf Notfall-Situationen vor.

Den wirtschaftlichen Motor St. Ingberts bringt all dies nicht zum Erliegen. Ende Juli stellte die Rohrbacher Familie Heib Pläne für einen Business-Campus im Stadtteil vor. Auch die Baupläne auf dem Areal des Alten Hallenbades kommen voran. Nicht anders sieht es für das ehemalige Betriebsgelände der Firma „Präzisionstechnik Neumann“ aus. Dort gedeihen Pläne für ein „Campus Süd“. Das Unternehmen Neodigital baut an einem neuen Bürogebäude, Lidl eröffnet ein Logistik-Zentrum.

Strafbefehl nach Vorfall an Stolperstein

Im September erließ das Amtsgericht St. Ingbert einen Strafbefehl. Ein St. Ingberter hatte an einem Stolperstein Corona-Maßnahmen mit dem Holocaust an Millionen jüdischer Menschen gleichgesetzt. Im Oktober der Schock für 140 Beschäftigte bei FL-Smidth in Rohrbach. Das Unternehmen hatte den Standort gerade erst erworben und kündigt das Aus für die Sparte an.

Das Ingobertusfest lockt wieder in die Stadt: Nach zwei Jahren Corona war es endlich so weit, St. Ingbert feierte am 1. und 2. Juli mit vielen Gästen sein Stadtfest. Foto: Michael Beer

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger besucht am Mittwoch (16.03.2022) in Sankt Ingbert die Abustelle der neuen Produktionsstätte des Fahrzeugherstellers Kettler und macht sich ein Bild von den Baufortschritten. Ab April 2022 soll hier die Produktion von E-Bikes starten. Rund 300 Arbeitsplätze entstehen am neuen Produktionsstandort. Im Bild: Kettler Geschäftsführer Egbert Hageböck (re.) führt Anke Rehlinger (li.) durch die Produktionshallen. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Impression aus dem Freibad des St. Ingberter "Blau". Foto: Manfred Schetting Foto: Manfred Schetting

Mit einer gemeinsamen Ausstellung traten Doris Tabillion und Markus Hohlstein für den Erhalt der Kirche St. Hildegard in St. Ingbert ein. Foto: Michael Beer

Landtagspräsident a.D. Albrecht Herold erhält von OB Ulli Meyer die Urkunde zum Ehrenbürger der Stadt St. Ingbert. Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert hat in diesem Jahr einen interaktiven Albert-Weisgerber-Rundgang bekommen, hier vor Tabak Bennung. Foto: Manfred Schetting