Literaturforum St. Ingbert : Mitterand, der Monarch der Republik

St Ingbert Der einheimische Politikwissenschaftler Adolf Kimmel gestaltete mit seiner Biografie des ehemaligen französischen Präsidenten den Jahres-Abschluss des St. Ingberter Literaturforums.

Trotz des wenig freundlichen Wetters waren alle Plätze in der St. Ingberter Stadtbücherei besetzt, als die zehnte und für dieses Jahr letzte Autorenbegegnung des St. Ingberter Literaturforums (ILF) stattfand. Der Autor kam dieses Mal aus der Mittelstadt: Der Politikwissenschaftler und erstrangige Frankreichexperte Adolf Kimmel lehrte und forschte unter anderem an den Universitäten Würzburg und Trier. An diesem Abend stellte er einem überaus interessierten Auditorium seine viel beachtete Biografie des ehemaligen französischen Staatspräsidenten „François Mitterrand“ vor, der neben Charles de Gaulle als der bedeutendste französische Politiker seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gilt und nach dem „General“ ein halbes Jahrhundert lang eine prägende, wenn auch nicht ganz so wirkungsmächtige Rolle in unserem Nachbarland gespielt hatte.