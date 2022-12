CDU Hassel : Hunderte Besucher pilgerten wieder zum Fröschenpfuhl

Das traditionelle Grombeerebrode der CDU Hassel zog auch dieses Mal wieder viele Besucher an. Foto: Jörg Martin

Hassel Das traditionelle „Grombeerebrode“ der CDU in Hassel bleibt auch nach Corona-Pause ein beliebter Treffpunkt zwischen den Jahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Martin

Wer sich am Donnerstagnachmittag in den Straßen von Hassel aufhielt, die in Richtung Naherholungsgebiet „Im Fröschenpfuhl“ liegen, rieb sich wohl verdutzt die Augen. Überall wimmelte es von Menschen. Gleich, ob aus Richtung Bahnhof, beziehungsweise von der Landstraße nach Niederwürzbach, kommend oder im Bereich der Neuhäuseler Straße. Viele Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer oder auch Gruppen und Familien mit Kindern waren dort auszumachen. Oft führten sie Boller- oder auch Kinderwagen mit. Alle hatten nur ein Ziel: Das „Grommbeerebrode“ der CDU Hassel.

Auf dem Weg dahin musste man als Fußgänger oder Wanderer erst einmal an den zahlreichen Autos vorbeikommen, die die ohnehin enge Neuhäuseler Straße noch mehr verengten. Auch die Fahrzeugführer selbst hatten eine Herausforderung zu absolvieren: Die wenigen Parkplätze im Wald nahe der Altglas-Container waren nämlich schnell belegt. Also wieder heraus, was aber nicht so einfach war, wenn man Gegenverkehr hatte. Nicht selten war schon eine gute Stunde nach dem Start der Veranstaltung ein Stocken des Verkehrs festzustellen. Im Wald, an der Naherholungsanlage selbst, herrschte natürlich ebenfalls Betrieb.

Auffällig waren vor allem zwei Dinge: Zum einen die nahezu ausnahmslos entspannten Gesichter von Leuten, die strahlten und lachten. Dann kamen immer wieder Menschen aus der gegenüberliegenden Waldseite auf die Lichtung, wo die Veranstaltung stattfand. „Der Andrang ist groß, und es ist das gleiche Konzept wie immer. Die zwei Jahre Zwangspause wegen Corona haben nichts daran geändert“, kommentiert Christian Schwarz, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Hassel, die Hintergründe der Veranstaltung gegenüber unserer Zeitung. Die Anfänge gehen bis 1970 zurück. Damals war es noch ein loser Zusammenschluss unter dem früheren Hasseler Bürgermeister Albert Unbehend. Nach zwei Jahren hat die christdemokratische Union das Ganze dann übernommen und seither, bis auf die Pandemiezeit, ununterbrochen fortgeführt. Für nicht weniger Besucher habe der fixe Termin am 28. Dezember um 14 Uhr ebenfalls eine Tradition. Sie sind oft auf familiärem Heimaturlaub hier. Es käme nicht selten vor, dass man diese Zeit verlängere, um am Grommbeerebrode teilzunehmen, weil man alte Freunde und Bekannte wiedersehen möchte, so Schwarz. Es sei auch keine Seltenheit, dass die Besucher aus Rentrisch, Rohrbach oder Blieskastel wegen der Geselligkeit hierherkommen.