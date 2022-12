Umfrage: Wie lief’s für Sie 2022? : Ein Jahr voller Licht und Schatten

Andrea und Siegfried Depta haben nun, nach mehreren Schicksalsschlägen, allen Grund zur Freude. Sie sind vor ein paar Wochen Großeltern geworden und dafür sehr dankbar. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Der Jahreswechsel ist gekommen und jeder zieht für sich persönlich Bilanz und wagt Ausblicke ins Jahr 2023. Grund für unsere Zeitung, Passanten in der St.Ingberter Fußgängerzone zu fragen, wie ihr persönlicher Rückblick auf das zurückliegende Jahr aussieht. Was bleibt trotz angespannter politischer Lage vielleicht besonders in guter Erinnerung?

Eine St. Ingberterin hat wenig Gutes zu berichten: „Scheiße war es. Kaum macht man das Fernsehen an, gibt es nur noch negative Nachrichten. Wir haben zu viele neue Gäste und das kostet alles Geld. Die Leute in der Ukraine tun mir leid, aber die Menschen im Ahrtal brauchen nach der Flut auch immer noch Hilfe. Generatoren zum Beispiel. Gerade jetzt im Winter. Die hocken noch da wie im Zweiten Weltkrieg. Ich spende aber grundsätzlich nicht, weil aus meiner Sicht nur die Hälfte davon wirklich dort ankommt, wo es gebraucht wird.“ Der Rückblick der 66-Jährigen auf die allgemeine Lage fällt also eher negativ aus.

Auch ein Ehepaar aus Homburg, das zum Einkauf und Bummeln nach St. Ingbert gekommen ist, blickt kritisch zurück, obwohl es den beiden 70-Jährigen persönlich und finanziell gut gehe: „Uns ist in 2022 nichts Schlimmes passiert und wir sind gesund.“ Der Homburger bemängelt allerdings die Doppelzüngigkeit der Politik und spricht die Altersarmut in unserem Land an. Seine Frau beschäftigt dieses Thema ebenfalls: „Mich berührt, dass immer mehr Leute zur Tafel müssen, diese aber immer weniger haben, was sie den Leuten geben können.“ Ihr Mann verweist außerdem auf den Personalmangel in den Krankenhäusern, der sich gerade in der Corona-Hochzeit, aber auch 2022 gezeigt habe. „Und dass 240 Medikamente nicht lieferbar sind, gerade für Kinder“, sagt die Homburgerin.

Beide blicken auch in den Osten und verfolgen voller Sorge den Krieg in der Ukraine. Während sie persönlich sehr zufrieden sind, schauen sie besorgt auf Konfliktherde außerhalb des eigenen Umfeldes. Wo Schatten ist, ist aber auch immer Licht. So jedenfalls hat es in den vergangenen zwei Jahren ein Ehepaar aus Spiesen erlebt. Auf ihr persönliches Fazit angesprochen, fängt Andrea Depta an zu weinen. Doch es seien Freudentränen, versichert sie. Ihr Mann Siegfried erzählt uns den Grund: „Das Jahr 2021 war für und grausam. Es gab in der Familie mehrere Schicksalsschläge. Aber nun sind wir am zweiten Advent gerade erst Oma und Opa geworden, das freut uns umso mehr, da unsere Tochter im vergangenen Jahr ein Kind verloren hat.“

Für beide sei das Jahr wie im Flug vergangen. „Man hat Erwartungen an das Jahr gehabt, aber es ist mit allen Feiertagen und auch Ostern vorübergegangen und plötzlich stand schon Weihnachten vor der Tür“, sagt Siegfried Depta. Und obwohl er eigentlich Fußballfan sei und kein wichtiges Spiel verpasse, habe sich bei der Weltmeisterschaft in Katar keinerlei Vorfreude bei ihm eingestellt: „Die WM hat mich diesmal wohl aufgrund des Austragungsortes und der Jahreszeit nicht so interessiert.“

Andrea Martin, Chefin des Kreativcafés „Grüne Neune“ (hier mit Tochter Eva), schaut trotz einiger Sorgen erfüllt auf das Jahr 2022 zurück. Foto: Cornelia Jung

Die Chefin des Kreativcafés „Grüne Neune“ kann diesem Jahr trotz persönlicher Veränderungen durchaus Positives abgewinnen: „Es ist zweischneidig. Ich habe trotz finanzieller Belastungen aber immer wieder gemerkt, was für tolle Kunden ich habe. Auch in Corona-Zeiten waren sie uns treu und kamen einfach immer wieder. Und der Kundenkreis wächst weiter. Unsere Stärke ist die Flexibilität. Wir warten nicht, bis jemand kommt, sondern haben die Zeit genutzt, Dinge vorbereitet und Kreativangebote gemacht. Wir konnten auch bei Flauten unsere Zeit immer zur Weiterentwicklung nutzen. Vor allem die Beziehungen zu unseren Kunden wurden durch die harten Bedingungen immer fester. Da sind Freundschaften entstanden und gewachsen, weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Unsere Kunden haben uns als Neugründer oft mitgetragen.“

Dabei seien die freundschaftlich verbundenen Kunden sogar so weit gegangen, den Laden während eines Krankenhausaufenthaltes von Andrea Martin zu renovieren und Palettenmöbel zu bauen. Die Freude und das Erstaunen des darüber sind ihr auch Monate danach noch deutlich ins Gesicht geschrieben. „Die geilen Palettenwagen sind toll für unser Frühstücksbüfett. Ich habe nur die Materialkosten bezahlen müssen. So was hätte ich mir sonst nie leisten können. Das war definitiv ein Jahres-Highlight. Ich bin dankbar für so vieles.“